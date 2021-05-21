Son dakika gündem: SAPANCA'DA 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Son dakika gündem haberi: SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, kavşakta dönüş yapan otomobil ile hafif ticari araca otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, kavşakta dönüş yapan otomobil ile hafif ticari araca otomobilin çarpması sonucu 5 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza pazartesi günü gece saatlerinde, Sapanca Güldibi Mahallesi İzmit Caddesi'nde meydana geldi. Ömer Yerguz (33) idaresindeki 34 KF 8910 plakalı otomobil kavşakta U dönüşü yapan Ersel Kastarlı (26) idaresindeki 34 CKP 230 plakalı otomobil ile Serkan Sincar (29) yönetimindeki 42 FIL 44 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil ve hafif ticari aracın kavşakta dönüş yaptıkları ve hızla gelen otomobilin önce iki araca çarptığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı