Son dakika gündem: Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'da incelemelerde bulundu
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Son dakika gündem: Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'da incelemelerde bulundu

Son dakika gündem: Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'da incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn'da inceleme yaptı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn'da inceleme yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Erin ile beraberindekiler, Mebruka bölgesinde görevli jandarma birliklerinin kullanımı için inşa edilmeye başlanan tesislerde incelemelerde bulundu.

Görevlilerden bilgi alan Erin, güvenlik güçlerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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