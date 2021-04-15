Son dakika gündem: Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Rasulayn'da incelemelerde bulundu

Son dakika haberine göre Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Rasulayn'da inceleme yaptı.