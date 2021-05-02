Son dakika gündem: Şanlıurfa merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
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Son dakika gündem: Şanlıurfa merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem: Şanlıurfa merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imalatı ve satışı yapanların yakalanmasına yönelik 30 Mart'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda çalışmalarını genişletti.

Bu kapsamda tespit edilen şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı.

KOM ekipleri ile jandarma özel harekat timlerinin yer aldığı 102 jandarma, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ve Viranşehir ilçeleri ile Mardin, Adıyaman ve Gaziantep'te belirlenen 15 adrese şafak vakti operasyon düzenledi.

Timlerin bazı adreslere "koçbaşı" kullanarak girdiği operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Dedektör köpeğin de kullanıldığı aramalarda, değişik alanlara saklanmış şekilde 27 gram toz esrar, 53 uyuşturucu hap, 4 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği, 6 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 200 lira ve 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Şüpheliler işlemler için jandarmaya götürüldü.

Gözaltına alınan 38 şüpheliden 20'si tutuklanmıştı

KOM ekiplerince, 30 Mart tarihinde Şanlıurfa merkezli, Mardin, Adıyaman, Gaziantep, Mersin ile Uşak'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına alınmış, bu kişilerden 20'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Operasyonda, 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu, 90 gram eroin, 173 gram esrar, 10 sentetik hap, 8 kök kenevir, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 8 tabanca şarjörü ve bu silahlara ait 103 mermi ile 3 kesici alet ele geçirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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