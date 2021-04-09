Son dakika gündem: Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonunda 27 şüpheli yakalandı
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Son dakika gündem: Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonunda 27 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonunda 27 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve Özel Harekat ekiplerinin yer aldığı yaklaşık 200 polis, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerin bazı adreslere "koçbaşı" kullanarak girdiği operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı.

Dedektör köpeği "Kyla"nın da katıldığı operasyonda, 101 gram eroin, 320 gram metamfetamin, 100 gram esrar, 260 gram bonzai, 222 uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 3 hassas terazi ve 11 bin 740 lira ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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