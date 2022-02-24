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Son dakika gündem: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

AA, Müslüm Etgü - Güncel
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Son dakika gündem: Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi yakalandı

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Işıldar Mahallesi'nde, M.Ö'ye ait adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada kalaşnikof piyade tüfeği ile şarjör ve mermi ele geçirildi.

Operasyonda M.Ö, F.Ö ve S.Ö. gözaltına alındı.

AA / Müslüm Etgü - Güncel

Viranşehir, Şanlıurfa, Hisarcık, Silah, Güncel, Haberler

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