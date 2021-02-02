Son dakika gündem: Şanlıurfa'da kavgada silahla vurulan kişi öldü

Şanlıurfa'da çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Haliliye ilçesi kırsalında bulunan Ekmekli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz öğrenilemeyen bir nedenle Mehmet Kılıç (25) ile O.R. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada kafasından silahla vurulan Kılıç, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Jandarmaya teslim olan O.R. ise cinayeti işlediğini itiraf etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş