Son dakika gündem: Şanlıurfa'da kavgada silahla vurulan kişi öldü
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Son dakika gündem: Şanlıurfa'da kavgada silahla vurulan kişi öldü

02.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 02.02.2021 13:42
Son dakika gündem: Şanlıurfa'da kavgada silahla vurulan kişi öldü

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Haliliye ilçesi kırsalında bulunan Ekmekli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz öğrenilemeyen bir nedenle Mehmet Kılıç (25) ile O.R. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada kafasından silahla vurulan Kılıç, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Jandarmaya teslim olan O.R. ise cinayeti işlediğini itiraf etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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