Son dakika gündem: Şanlıurfa'da iki uzun namlulu silah, bir av tüfeği ile 204 mermi ele geçirildi - Haberler
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Son dakika gündem: Şanlıurfa'da iki uzun namlulu silah, bir av tüfeği ile 204 mermi ele geçirildi

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Şanlıurfa'da iki uzun namlulu silah, bir av tüfeği ile 204 mermi ele geçirildi

Son dakika haber: Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda iki uzun namlulu silah, bir av tüfeği ile 204 mermi ele geçirildi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda iki uzun namlulu silah, bir av tüfeği ile 204 mermi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile JASAT ekipleri, yaptığı çalışmalarda O.T'nin silah kaçakçılığı yaptığını belirledi.

Ekipler, şüphelinin adresine düzenlediği operasyonda uzun namlulu silah, bir av tüfeği ile 204 mermi ile 5 şarjör ele geçirdi.

Adresinde bulunamayan şüpheli O.T'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri
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