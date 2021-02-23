Son dakika gündem: Şanlıurfa'da düzenlenen rüşvet ve sahtecilik operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Şanlıurfa'da düzenlenen rüşvet ve sahtecilik operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

23.02.2021 18:33 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:36
Son dakika gündem: Şanlıurfa'da düzenlenen rüşvet ve sahtecilik operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler... Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Tapu Müdürlüğüne düzenlenen rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Tapu Müdürlüğüne düzenlenen rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, İlçe Tapu Müdürlüğünde rüşvet ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet'e götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Fuat Oktay Donald Trump Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Alişan Müge Anlı Zeki Müren Türkan Şoray
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Hakan Kutlu Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Manisa İntihar Göztepe Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Şanlıurfa'da düzenlenen rüşvet ve sahtecilik operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 18:38:39. #1.14#
title