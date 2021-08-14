Son dakika gündem: Şanlıurfa'da düğünlerde ve sevinç anlarında silah sıkılmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı
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Son dakika gündem: Şanlıurfa'da düğünlerde ve sevinç anlarında silah sıkılmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı

Son dakika gündem: Şanlıurfa'da düğünlerde ve sevinç anlarında silah sıkılmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi Müdürlüğünce vatandaşlar, silah sıkmamaları konusunda uyarıldı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi Müdürlüğünce vatandaşlar, silah sıkmamaları konusunda uyarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, insanların düğünlerde veya sevinçli anlarında silahla ateş etmesi üzerine meydana gelen olumsuzluklara dikkati çekmek için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, kentin yaya trafiğinin yoğun olduğu Haşimiye Meydanı ve Şanlıurfa Müzesi'nin bulunduğu bölgedeki otobüs duraklarına üzerinde "Mutluluğa Kurşun Sıkma Geleceği Karartma" yazılı afişler astı.

Vatandaşlarla sohbet eden polis ekipleri, konuyla ilgili çeşitli bilgilendirmeler yaptı.

Vatandaşların ilgisini çeken afişler, kenttin birçok bölgesinde duraklara asılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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Son dakika gündem: Şanlıurfa'da düğünlerde ve sevinç anlarında silah sıkılmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı - Haberler
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