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Son dakika gündem: Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Şanlıurfa'da balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Şanlıurfa'da bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonundan düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da bir apartmanın 4. katındaki dairenin balkonundan düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Suruç ilçesine bağlı Küçükköprü Mahallesi'nde yaşayan down sendromlu Melisanur Geçgel, balkonda dengesini kaybederek zemine düştü.

Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Geçgel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri
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