Son dakika gündem: Şanlıurfa'da 2 polisi silahla yaralayan 3 kişi yakalandı
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Son dakika gündem: Şanlıurfa'da 2 polisi silahla yaralayan 3 kişi yakalandı

Son dakika gündem: Şanlıurfa'da 2 polisi silahla yaralayan 3 kişi yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... ŞANLIURFA'da, fuhuş yapılan evi takip sırasında tabancayla ateş açıp, 2 polisi yaralayan 3 şüpheli, operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, fuhuş yapılan evi takip sırasında tabancayla ateş açıp, 2 polisi yaralayan 3 şüpheli, operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri, dün akşam fuhuş yapıldığına dair bilgi üzerine Devteyşti Mahallesi Açıksu Caddesi'ndeki evi takibe aldı. Bu sırada evin gözetlendiğini fark eden şüpheliler, bulundukları otomobilden, araçtaki polislere ateş açtı. Polis memurları A.K. ve S.A. yaralandı. Polise ateş açan şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Saldırıda yaralanan polis memurları, yardım talebinin ardından adrese gelen takviye polis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan polislerden biri taburcu edilirken, diğer polisin tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.Polisleri yaralayan saldırganların yakalanması için İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş'un talimatıyla harekete geçen ekipler, güzergah tespiti sonucu eve operasyon düzenledi. M.O., S.D. ve İ.C., gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise saldırıda kullanıldığı belirlenen tabanca ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyette sorgularına başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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