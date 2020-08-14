Son dakika gündem: ŞANLIURFA Çocukken geziye geldiği Harran'a, kaymakam olarak atandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: ŞANLIURFA Çocukken geziye geldiği Harran'a, kaymakam olarak atandı

Son dakika habere göre Çocukken geziye geldiği Harran'a, kaymakam olarak atandıİÇİŞLERİ Bakanlığı'nın son kararnamesiyle Harran Kaymakamlığı'na atanan Cihat Koç (33) ilçede göreve başladı.

14.08.2020 09:15 | Son Güncelleme: 14.08.2020 09:22

Çocukken geziye geldiği Harran'a, kaymakam olarak atandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın son kararnamesiyle Harran Kaymakamlığı'na atanan Cihat Koç (33) ilçede göreve başladı. Cihat Koç, çocukken ailesiyle turist olarak dolaştığı ilçeye 25 yıl sonra kaymakam olarak atanmasının kendisini mutlu ettiğini, kendisini etkilediği için özel bir yere sahip olan Harran'ı daha ileriye taşımak için elinden geleni yapacağını söyledi.

Kahramanmaraş'ın Nurhak Kaymakamı olan Cihat Koç, son kararname ile Şanlıurfa'nın Harran ilçesine atandı. Geçen ay ilçede göreve başlayan Kaymakam Koç, Harran'ın kendisi için özel olduğunu söyledi. Cihat Koç, 25 yıl önce ablasıyla beraber 8 yaşındayken Harran'a geziye geldiğini ifade etti. İlçeye atandıktan sonra çocukken geldiği ve fotoğraf çektirdiği SİT alanını dolaşan Koç, "Harran ile 25 yıl sonra tekrar yollarımız kesişti. İnşallah Harran'a, halkımıza ve buradaki tarihi yapıya hizmet edeceğiz. Bunun için çok sevinçliyim. İlçedeki bütün dinamiklerle birlikte Harran'ı daha ileriye taşımaya çalışacağız. 25 yıl önce geldiğimiz günü çok iyi hatırlıyorum. Yine sıcak bir gündü, bugün de aynı sıcaklığı hissediyorum. Ama bu defa omuzlarımda bu ilçeye layık olmanın getirdiği yük var" diye konuştu.

'25 YILDAN BUGÜNE ÇOK ŞEY DEĞİŞMİŞ'

25 yıl önce ile bugünkü Harran arasında büyük fark olduğunu anlatan Koç, şöyle konuştu:

"25 yıl çeyrek asır demek. O zaman geçtiğimiz her yerin bozkır olduğunu hatırlıyorum. Ancak bugün Şanlıurfa'dan Harran'a gelirken Güneydoğu Anadolu Projesi'nin olgunlaşmasıyla her tarafın yeşerdiğini gördüm. Ovada çok güzel tarımsal faaliyetlerin yapıldığını gördüm. Bundan dolayı da çok mutlu oldum. Çocukken geldiğimizde Harran'da konaklamak istemiştik ancak konaklayabileceğimiz bir yer yoktu. Şu anda ilçede gelen turistlerin konaklayabileceği biri kaymakamlığımıza ait olmak üzere birçok işletme var. Bölge SİT alanı olmasına rağmen yerinde saymamış. Ama daha yapılacak çok iş var. Bu bölgeye atanmayı ben de çok istiyordum. Ablamla da buraya atanmam üzerine çok güzel bir sohbet yaptık. O da sevindi ve mutlu oldu. İnşallah onu da en kısa zamanda misafir edeceğim. 25 yıl önce çektiğimiz fotoğrafı aynı yerde tekrar çekeceğiz."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika gündem: ŞANLIURFA Çocukken geziye geldiği Harran'a, kaymakam olarak atandı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı Dünya
Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahman Dilipak'a sert tepki: Tüm kadınlar adına kınıyorum Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahman Dilipak'a sert tepki: Tüm kadınlar adına kınıyorum
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi Magazin
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in TikTok'taki dansı 8.2 milyar kez izlendi
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 10 il için sağanak ve gök gürültülü yağış uyarısı
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 'BJK' plakalı aracını hediye etti Politika
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz Dünya
Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada
Telefonu kulağından çaldılar! Taksim'deki kapkaç dehşeti kamerada
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Diyarbakır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan iş yerlerinin girişine yazı asılacak
Dilara Türüt, 'Burası kurtlar sofrası' diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
Dilara Türüt, "Burası kurtlar sofrası" diyerek MasterChef Türkiye'den çekildi
'Bana bir şey olmaz' demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
"Bana bir şey olmaz" demeyin! Avustralya'da 20 yaşındaki genç koronavirüsten öldü
İstanbul'da maganda, kadın sürücüye ve aracına saldırdı
İstanbul'da maganda, kadın sürücüye ve aracına saldırdı
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi
Muharrem İnce'nin 'Elinde Maraş'ın, Çorum'un kanı var' sözleriyle kastettiği kişi Yaşar Okuyan çıktı
Muharrem İnce'nin "Elinde Maraş'ın, Çorum'un kanı var" sözleriyle kastettiği kişi Yaşar Okuyan çıktı
Rusya'nın 'Aşıyı bulduk' açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var
Rusya'nın "Aşıyı bulduk" açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu
Ozan Güven'in Babil dizisindeki durumu belli oldu
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu
Otlanırken çalınan buzağı, otomobilin bagajında ölmek üzereyken bulundu
Tartıştıkları madde bağımlısı genci tinerle ateşe verdiler
Tartıştıkları madde bağımlısı genci tinerle ateşe verdiler
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu
Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm
Üniversiteli Gizem'i katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Çocukları göstermediği için öldürdüm
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bakıcısından şiddet gören İstiklal Savaşı gazisinin eşi hayatını kaybetti
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Cami duvarına tuvaletini yapan kişiyi uyarınca, öldüresiye dayak yediler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Angela Merkel Devlet Bahçeli Abdurrahman Dilipak
Magazin Hümeyra Cem Yılmaz Beren Saat Demet Akalın
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Nihat Özdemir Süleyman Seba Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Gündem Manşetler Sabah İzmir
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: ŞANLIURFA Çocukken geziye geldiği Harran'a, kaymakam olarak atandı - Kahramanmaraş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 09:22:32. #1.15#
title