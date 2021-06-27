Son dakika gündem: ŞANLIURFA - Bakanlar Ersoy ve Varank, 'Mezopotamya' Markası Tanıtım Programı öncesi açıklamalarda bulundu
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları ŞANLIURFA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'da GAP Bölgesi Turizm Tanıtım ve Markalaşma Projesi,...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları ŞANLIURFA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'da GAP Bölgesi Turizm Tanıtım ve Markalaşma Projesi, 'Mezopotamya' Markası Tanıtım Programı öncesi açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme