Son dakika gündem: ŞANLIURFA - Bakanlar Ersoy ve Varank, 'Mezopotamya' Markası Tanıtım Programı öncesi açıklamalarda bulundu

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları ŞANLIURFA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'da GAP Bölgesi Turizm Tanıtım ve Markalaşma Projesi,...