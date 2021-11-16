İSTANBUL-SANCAKTEPE'DE EŞİNİ ÖLDÜREN SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Turan Demiryaran getirildi. Duruşmada Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Melek Gerek, maktul Tuğçe Demiryaran'ın ailesinin avukatları Nilda Baltalı ile Hande Gündoğdu yer aldı. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu. Bakanlık avukatı Melek Gerek, haksız tahrik hükümleri uygulanmadan sanığın cezalandırılmasını istedi.

CEZADA İNDİRİM YAPILMADI

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede maktul Tuğçe Demiryaran'ın 15 Ocak 2020 saat 23.00 sıralarında şüpheli eşi Turan Demiryaran tarafından Sancaktepe'deki evinde öldürüldüğü belirtilmişti. Maktulün yapılan ölü muayene ve otopsi işlemleri neticesinde Adli Tıp Kurumu'n otopsi raporu sonuç kısmına göre maktulün ölümünün boyun basısı sonucu meydana geldiğinin anlaşıldığı, herhangi bir bıçaklı yaralamaya dair başka bir bulgunun olmadığı anlaşıldığı anlatılmıştı. İddianamede sanık Turan Demiryaran'ın 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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