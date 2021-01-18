Son dakika gündem: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye'nin yönü üretimdir, yatırımdır, istihdamdır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye'nin yönü üretimdir, yatırımdır, istihdamdır. Önümüzdeki dönem Türkiye'ye yatırım yapanların çok daha fazla kazanacağı bir dönem olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar