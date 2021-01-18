Son dakika gündem: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye'nin yönü üretimdir, yatırımdır, istihdamdır.
18.01.2021 13:45 | Son Güncelleme: 18.01.2021 13:48
Son dakika haber... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye'nin yönü üretimdir, yatırımdır, istihdamdır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Türkiye'nin yönü üretimdir, yatırımdır, istihdamdır. Önümüzdeki dönem Türkiye'ye yatırım yapanların çok daha fazla kazanacağı bir dönem olacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar