Son dakika gündem: Kovid-19 tedbirleri denetlendi
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Son dakika gündem: Kovid-19 tedbirleri denetlendi

27.11.2020 16:45 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:15

Son dakika gündem haberi: Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Çorum'da salgınla mücadele kapsamında denetimler aralıksız sürüyor. Polis ve zabıta ekipleri, kent merkezinde vatandaşın yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim yaparken jandarma ekipleri ise ilçe bağlantı yollarında Hayat Eve Sığar (HES) koduna yönelik denetim gerçekleştiriyor.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çorum-İskilip kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında denetim yaptı. Dijital barkod okuyucu kullanarak sürücü ve yolcuların kimlik kartlarına temas etmeden sorgulama yapan jandarma ekipleri, araçları da asayiş yönünden inceledi.

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Son dakika gündem: Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Son dakika gündem: Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Son dakika gündem: Kovid-19 tedbirleri denetlendi
Son dakika gündem: Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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