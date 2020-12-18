Son dakika gündem: Samsun merkezli yasa dışı bahis çetesine operasyon: 29 gözaltı
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Son dakika gündem: Samsun merkezli yasa dışı bahis çetesine operasyon: 29 gözaltı

18.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:50
Son dakika gündem: Samsun merkezli yasa dışı bahis çetesine operasyon: 29 gözaltı

Son dakika haberi... SAMSUN'un merkezli 4 ilde, aylık 10 milyon TL'lik para hareketi bulunan yasa dışı bahis çetesinin Karadeniz sorumlularına yönelik düzenlenen operasyonda, 3'ü kadın 29 şüpheli yakalandı.

SAMSUN'un merkezli 4 ilde, aylık 10 milyon TL'lik para hareketi bulunan yasa dışı bahis çetesinin Karadeniz sorumlularına yönelik düzenlenen operasyonda, 3'ü kadın 29 şüpheli yakalandı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4 ay süren takip sonucu yasa dışı bahis çetesinin Karadeniz sorumluları olduğu değerlendirilen şüphelileri takibe aldı. Samsun merkezli düzenlenen operasyon kapsamında İstanbul, Amasya ve Van'da bulunan 30 farklı adrese eşzamanlı baskın yaptı. Adreslerde yapılan detaylı aramada, 457 banka kartı, 358 kullanılmamış sim kart, 35 cep telefonu, 12 hard disk ele geçirildi. Şüphelilerin, paravan şirket üzerinden aldıkları telefon numarası ve hesaplar üzerinden ayda 10 milyon TL değerinde yasa dışı bahis parası transferi yaptıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

 


Son dakika gündem: Samsun merkezli yasa dışı bahis çetesine operasyon: 29 gözaltı
Son dakika gündem: Samsun merkezli yasa dışı bahis çetesine operasyon: 29 gözaltı
Son dakika gündem: Samsun merkezli yasa dışı bahis çetesine operasyon: 29 gözaltı
Son dakika gündem: Samsun merkezli yasa dışı bahis çetesine operasyon: 29 gözaltı
Son dakika gündem: Samsun merkezli yasa dışı bahis çetesine operasyon: 29 gözaltı
Son dakika gündem: Samsun merkezli yasa dışı bahis çetesine operasyon: 29 gözaltı
Son dakika gündem: Samsun merkezli yasa dışı bahis çetesine operasyon: 29 gözaltı
Son dakika gündem: Samsun merkezli yasa dışı bahis çetesine operasyon: 29 gözaltı
Son dakika gündem: Samsun merkezli yasa dışı bahis çetesine operasyon: 29 gözaltı
Son dakika gündem: Samsun merkezli yasa dışı bahis çetesine operasyon: 29 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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