Son dakika gündem: Samsun'daki kaçakçılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Son dakika gündem: Samsun'daki kaçakçılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

05.11.2020 14:19 | Son Güncelleme: 05.11.2020 14:23
Son dakika gündem: Samsun'daki kaçakçılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince dün gözaltına alınan İbrahim G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde belirlenen adrese dün operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin ikametinde ve aracında 23 değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 33 şarjör, 6 bin 950 değişik çaplarda tabanca fişeği, antika olduğu değerlendirilen tabanca ve 3 tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen el yazmalı Kur'an-ı Kerim bulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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