Son dakika gündem: Samsun'da yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
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Son dakika gündem: Samsun'da yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Son dakika gündem haberine göre Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Son dakika gündem: Samsun'da yolcu minibüsü ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
25.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:44

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Durağan-Vezirköprü kara yolu Yağınözü mevkisinde, Sinop'un Durağan ilçesi yönüne giden Necip Öztürk'ün kullandığı 34 GB 3392 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Dursun Yolcu (37) idaresindeki 55 PN 877 plakalı minibüs çarpıştı.

Devrilen minibüsteki yolculardan Naciye Köseli olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan yolcular Hikmet Köseli (64), Hanife (68) ve Hasan Özdemir (66), Ümmühan (65) ve Osman Arslan (65) ile minibüs sürücüsü sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan Osman Arslan, Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Naciye Köseli'nin cenazesi, Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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Kaynak: AA

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