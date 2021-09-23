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Son dakika gündem: Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çarşamba, Terme, İlkadım, Bafra, Kavak ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 17 adrese dedektör köpeklerle operasyon düzenlendi.

Ekipler, adreslerde yaptıkları aramada 4 kilo 465 gram kubar esrar, 95 kök kenevir bitkisi, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 2 av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika gündem: Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 17 şüpheli yakalandı

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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