Trafik polisi ile motosiklet sürücüsünün diyaloğu gülümsetti

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde uygulama noktasında durdurulan motosiklet sürücüsünün, trafik polisi tarafından motosikletini isteyerek bir süre kullandığı anlar sosyal medyada yer aldı.

Trafik polisi ile motosiklet sürücüsü arasındaki samimi ve gülümseten diyalog, paylaşımı izleyenlerin beğenisini topladı.

Görüntüde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik polisi Kadir Bak'ın, motosiklet sürücüsü Hazer Cihat Hafızoğulları'ndan "Binebilir miyim buna" diyerek motosikletini istedikten sonra bir süre kullanıp geri getirdiğinde, "Hakkını helal et, kavşaktan döndük" demesi üzerine, motosiklet sahibinin, "Ceza gelirse size artık" cevabını verdiği anlar yer aldı.

Kaskının üzerindeki kamerayla çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan bilgisayar mühendisi Hazer Cihat Hafızoğulları, AA muhabirine, kayıp kedisini aramak için yola çıktığında uygulama noktasında durdurulduğunu söyledi.

Kendisini durduran trafik polisi Kadir Bak ile aralarında hoş bir diyalog geliştiğini ifade eden Hafızoğulları, "Memur bey motosikletimi kullanmak istediğini söyledi. Bundan memnuniyet duydum. Herhangi bir tereddütüm olmadı. Özellikle geçtiğimiz zor dönemde vatandaşla kurulan bu ilişki takdire şayandı. O sırada kaskımdaki kamera kayıttaydı. Esasen kayıtta olduğumun farkına bile daha sonra vardım. Videoyu paylaşmak gibi bir amacım yoktu, memur beylerin zararına bir durum gelişsin istemedim fakat daha sonra bu hoş anıyı ve polisimizin yaklaşımını herkesin görmesi gerektiğini düşünerek videoyu yayınladım." dedi.

Videonun çok beğeni aldığını vurgulayan Hafızoğulları, "Bu güzel anımın başkalarını da tebessüm ettirmesi beni oldukça memnun etti." ifadesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun