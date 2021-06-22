Son dakika gündem: Samsun'da kaybolan alzaymır hastası polis ekiplerince bulundu
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Son dakika gündem: Samsun'da kaybolan alzaymır hastası polis ekiplerince bulundu

Son dakika gündem: Samsun'da kaybolan alzaymır hastası polis ekiplerince bulundu
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Samsun'un Havza ilçesinde kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki alzaymır hastası, polis ekiplerince bulundu.

Samsun'un Havza ilçesinde kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki alzaymır hastası, polis ekiplerince bulundu.

Alınan bilgiye göre, Hikmet Şahin'den Değirmenüstü Mahallesi'ndeki evinden dün ayrıldıktan sonra bir daha haber alamayan yakınları, İlçe Emniyet Müdürlüğüne müracaat etti.

Harekete geçen polis ekipleri, Şahin'i bulmak için çalışma başlattı. Yürütülen arama çalışmaları sonucu Şahin, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki arazide bitkin halde bulundu.

Yaşlı adam, polisler tarafından sağlık görevlilerine teslim edildi. Şahin'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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