Son dakika gündem: Samsun'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahalesi: 19 gözaltı
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Son dakika gündem: Samsun'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahalesi: 19 gözaltı

04.02.2021 19:20 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:24
Son dakika gündem: Samsun'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahalesi: 19 gözaltı

Son dakika haber: SAMSUN'da Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto etmek için bir araya gelen 19 kişi, polisin müdahalesi sonrası gözaltına alındı.

SAMSUN'da Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto etmek için bir araya gelen 19 kişi, polisin müdahalesi sonrası gözaltına alındı.

Samsun Valiliği, bugün itibariyle kentte 15 gün boyunca eylem ve basın açıklaması yasağı getirdi. Yasağa rağmen bir grup Boğaziçi Üniversitesi'ne Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını protesto etmek amacıyla yürüyüş ve açıklama yapmak istedi. İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde bir araya gelen grubun yürüyüşüne izin verilmedi. Polis, slogan atmaya başlayan gruba müdahale etti. Olayla ilgili 19 kişi gözaltına aldı. 


Son dakika gündem: Samsun'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahalesi: 19 gözaltı
Son dakika gündem: Samsun'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahalesi: 19 gözaltı
Son dakika gündem: Samsun'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahalesi: 19 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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