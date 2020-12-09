Son dakika gündem: Samsun'da FETÖ'nün hücre evine operasyon: 1 gözaltı
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Son dakika gündem: Samsun'da FETÖ'nün hücre evine operasyon: 1 gözaltı

09.12.2020 21:07 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:10
Son dakika gündem: Samsun'da FETÖ'nün hücre evine operasyon: 1 gözaltı

Son dakika haberler: Samsun'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, terör örgütünün hücre evinde yakalandı.

Samsun'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, terör örgütünün hücre evinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, örgütün "mahrem yapısı" ve "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Konya 1. Sulh Ceza Hakimliğince aranan şüpheli T.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, Emniyet'e götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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