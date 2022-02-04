Son Dakika | Bir kişinin aracında silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Son Dakika | Bir kişinin aracında silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı

AA, Veysel Altun - Güncel
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Son dakika haberi: Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin aracında uğradığı silahlı saldırının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin aracında uğradığı silahlı saldırının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin Bafra ilçesinde olduklarına dair istihbaratı değerlendirdi.

Ekipler, İshaklı Mahallesi'nde bir eve yaptıkları operasyonda 7 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yasin Y, 1 Şubat'ta Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda otomobilinin içinde kırmızı ışıkta beklerken şüpheliler tarafından aracından indirilmek istenmiş, silahla ateş açması sonucu ağır yaralanmıştı. Yasin Y, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı ve tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde 2 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Son Dakika | Bir kişinin aracında silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika | Bir kişinin aracında silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika | Bir kişinin aracında silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika | Bir kişinin aracında silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika | Bir kişinin aracında silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı

Son Dakika | Bir kişinin aracında silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı

AA / Veysel Altun - Güncel

Cinayet Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Samsun, Güncel, Haber

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