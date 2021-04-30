Saldırıda yaralanan uzman çavuş tedavi gördüğü hastanede şehit oldu (2)

ASKERİ UÇAKLA GETİRİLDİPKK'lı teröristlerin saldırısında yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın (27), naaşı askeri uçakla Adana'ya getirildi.

ASKERİ UÇAKLA GETİRİLDİ

PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Mehmet Kırmızı'nın (27), naaşı askeri uçakla Adana'ya getirildi. Burada düzenlenen törene Adana Valisi Süleyman Elvan, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent protokolü ve şehidin yakınları katıldı.

ŞEHİDİN ABLASI: NERENE VURDULAR KARDEŞİMŞehit Kırmızı'nın naaşı uçaktan indirildiği sırada annesi Aliye Kırmızı, kız kardeşi Yasemin Keleş ve nişanlısı Ayla, güçlükle ayakta durdu. Şehidin ablası Yasemin Keleş ve nişanlısı Ayla birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin ablası Yasemin Keleş'in, "Nerene vurdular kardeşim. Daha devleti koruyacaktı, daha zalimleri vuracaktı benim kardeşim" sözleri yürekleri dağladı.OĞLUNUN GÖZYAŞLARINI SİLDİ

Törende acılı anne Aliye Kırmızı, gözyaşlarına boğuldu. Anne Kırmızı, oğlu Sedat Kırmızı'nın gözyaşlarını silip, teselli etmeye çalıştı. Tören mangası eşliğinde şehidin naaşı, cenaze nakil aracına taşındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI