Son dakika gündem: Salda Gölü Beyaz Adalar bölgesine ziyaretçi kısıtlaması getirilmesi sevindirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika gündem: Salda Gölü Beyaz Adalar bölgesine ziyaretçi kısıtlaması getirilmesi sevindirdi

19.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: 19.03.2021 15:42
Son dakika gündem: Salda Gölü Beyaz Adalar bölgesine ziyaretçi kısıtlaması getirilmesi sevindirdi

Son dakika haberine göre Burdur'un Yeşilova ilçesinde turkuaz suyunun ve beyaz kumsalının güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesine yıllık ziyaretçi kısıtlaması getirildiği bildirildi.

Burdur'un Yeşilova ilçesinde turkuaz suyunun ve beyaz kumsalının güzelliğiyle "Türkiye'nin Maldivleri" olarak anılan Salda Gölü'nün Beyaz Adalar bölgesine yıllık ziyaretçi kısıtlaması getirildiği bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce Salda Gölü'nü koruma çalışmaları kapsamında gölün Beyaz Adalar bölgesinin ziyaretçi taşıma kapasitesi belirlendi.

Bu kapsamda, hassas alan kabul edilen bölgeye, yılda en fazla 570 bin ziyaretçi kabul edilecek. Alanda gezen anlık ziyaretçi sayısı da 540 kişi olacak.

Alınan kararla Beyaz Adalar bölgesine yapılacak doğal dokuyla uyumlu ahşap yürüyüş yolları ve seyir teraslarından ziyaretçiler beyaz kumsala basmadan gölü gezebilecek. Bölgenin otopark ihtiyacı da 2 kilometre uzaklıkta sit alanı dışındaki bir alanda çözümlenecek.

Bölgede Bakanlık daha önce de sigara içme ile gölü ve plajı kullanma yasağı da getirmişti. Alanın kontrolü de 7/24 kamera sistemi ve görevlilerle denetleniyor.

"Doğayı ve gölü korumak adına güzel bir karar"

Salda Gölü'nü Ankara'dan gezmeye gelen Soner Çakal, AA muhabirine, alınan koruma kararlarının gölü koruması adına güzel bir gelişme olduğunu söyledi.

Yazın da gölü görmeye geleceğini belirten Çakal, "Salda Gölü'nü medyadan da takip ediyoruz ve çok beğeniyoruz. NASA da Salda Gölü ile ilgileniyor. Bu koruma tedbirleri devreye girmesiyle göl, gelecek kuşaklara daha sağlıklı aktarılır." ifadesini kullandı.

Nazife Çakal da alınan koruma kararlarının doğayı ve gölü korumak adına güzel bulduğunu dile getirerek, "Bizim gibi uzaktan gelenlerin göle ulaşamaması üzücü ama korunması için güzel bir düşünce." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Vladimir Putin Numan Kurtulmuş Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ünal Karaman Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Salda Gölü Beyaz Adalar bölgesine ziyaretçi kısıtlaması getirilmesi sevindirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 15:42:41. #1.16#
title