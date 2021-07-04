Son dakika gündem: Sakarya ve Kocaeli'deki trafik kazaları güvenlik kameralarında

Son dakika haber... Sakarya ve Kocaeli'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Sakarya ve Kocaeli'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde, Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki Tunatan Kavşağı'nda çarpışan iki otomobilden birinin refüje çıkması yer alıyor.

Serdivan ilçesindeki Yazlık Kavşağı'nda bir otomobilin hızla refüjdeki aydınlatma direğine çarpması da KGYS kameralarınca kaydedildi.

Sakarya'daki başka bir kazaya ilişkin görüntülerde ise ana yola kontrolsüz çıkan otomobilin penalvanla çarpışması yer alıyor.

Kocaeli'de ise ters yöne giren otomobilin zabıta aracıyla çarpışması ve iki aracın refüje çıkması KGYS kameralarına yansıdı.

Kentteki başka bir kazanın görüntüsünde ise üç yol ağzında taksiyle çarpışan motosikletin başka bir otomobile çarpması yer alıyor.

Öte yandan paylaşılan görüntülerin sonunda, "Kavşaklarda geçiş önceliğine, hız kurallarına uysalardı ve biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi." mesajına yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz