Son dakika gündem: Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğünde SPSS eğitimleri başladı

Son dakika gündem haberi: Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Veri Bilimi ve Öğrenme Analitiği Merkezinde (VAM), bilimsel süreçlere yönelik araştırmaları, bulgu, sonuç, öneri ve eğitim stratejisi önerisine çevirmek için ileri seviyede istatistiki çözümleme aracı olan SPSS eğitimleri verilmeye başlandı.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurulan Veri Bilimi ve Öğrenme Analitiği Merkezinde (VAM), bilimsel süreçlere yönelik araştırmaları, bulgu, sonuç, öneri ve eğitim stratejisi önerisine çevirmek için ileri seviyede istatistiki çözümleme aracı olan SPSS eğitimleri verilmeye başlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, eğitimde kullanılan bilgi ve iletişim teknolojileriyle üretilen büyük verileri, çeşitli yöntemlerle analiz ederek eğitim içerisinde yer alan paydaşlar için anlamlı bilgilere dönüştürmek, Sakarya il genelinde eğitim adına alınan tüm kararlara veriye dayalı strateji üreterek katkı vermek amacıyla kurulan VAM'da SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) eğitimlerinin başladığı anlatıldı.

Açıklamada, ağustos ayında faaliyetlerine başlayan VAM'da, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi arasında imzalanan protokol kapsamında, 43 öğretmen ve personele veri bilimi ve öğrenme analitiği araçları, veri madenciliği, istatistik, programlama dili ve benzeri konularda altmış saatlik "Python" ve "Veri Bilimi İçin İstatistik" eğitimleri verildiği aktarıldı.

Bu eğitimlerin tamamlayıcı unsuru niteliğinde, bilimsel süreçlere yönelik araştırmaları; bulgu, sonuç, öneri ve eğitim stratejisi önerisine çevirmek için ileri seviyede istatistiki çözümleme aracı olan SPSS eğitimlerinin ilkine 11 Ocak'ta başlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"SPSS eğitimleri, altı hafta süresince haftada iki gün ve toplamda yirmi dört saat olmak üzere dört aşamada verilecek. Eğitimlere VAM merkez yöneticisi ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Pınar Bulut, VAM ekibi üyeleri, istatistik ve veri bilimi konusunda istekli öğretmen ve personel katılıyor. Küresel salgın koşulları dikkate alınarak temizlik, mesafe, maske kurallarına harfiyen uyularak yüz yüze gerçekleştirilen SPSS eğitimleri, VAM sorumlusu Cemil Kurt tarafından veriliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek