Son dakika gündem: Sakarya Emniyet Müdürü Kaya'dan trafik yarışmasına katılan öğrencilere jest
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Son dakika gündem: Sakarya Emniyet Müdürü Kaya'dan trafik yarışmasına katılan öğrencilere jest

Son dakika gündem: Sakarya Emniyet Müdürü Kaya'dan trafik yarışmasına katılan öğrencilere jest
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" temalı ödüllü video yarışmasına katılan tüm çocukların yarışmayı kazandığını bildirdi.

Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" temalı ödüllü video yarışmasına katılan tüm çocukların yarışmayı kazandığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünce, anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik farkındalık amacıyla Twitter üzerinden düzenlenen, trafikte yaya önceliği temalı video paylaşımı en çok beğeni alan 100 çocuğa hediye verilecek yarışmanın kazananları belli oldu.

Yarışmaya katılan tüm öğrencilerin kazandığını bildiren İl Emniyet Müdürü Kaya, tüm çocukları tebrik etti.

Kaya, videoların birbirinden güzel ve anlam dolu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Trafik güvenliği herkes için büyük önem arz ediyor. Hedefimiz, sıfır can kaybı. Bütün Sakaryalı vatandaşlarımızdan ricamız, trafikte kurallara uyarak, trafik güvenliği konusunda hassasiyet göstermeleridir. 'Trafiğin Kırmızı Çizgisi Yayalar, Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sözleri ile başlayan trafikte yaya önceliği seferberliği, yeni uygulamayla devam ediyor. Işıksız yaya geçitlerindeki orta şeritler sembolik kırmızıya boyanarak, sürücülere 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' mesajı verilmektedir."

Çocukların çektikleri videolarla trafik kurallarını harika bir şekilde anlattığını vurgulayan Kaya, "Yarışmada normalde en çok beğeni alan 100 çocuğumuza vermeyi planlamıştık ama koronavirüsle mücadelede evlerde kalarak bu mücadelemize destek olan minik yavrularımızı birbirinden ayırt etmek olmazdı. Yarışmayı, tüm çocuklarımız kazandı. Yarışmaya katılan her evladımıza hediyelerini polis memurlarımızla göndermeye karar verdik. Kısa sürede minik yüreklerin hediyeleri adreslerine ulaştırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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