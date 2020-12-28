Son dakika gündem: Sakarya'da sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki kişiden biri öldü

Son dakika gelişmesine göre Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki kişiden biri öldü.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan iki kişiden biri öldü.

Dün akşam saatlerinde arkadaşları R.M'nin evine giden D.G. ve B.Y, birlikte sahte olduğu düşünülen rakıdan tüketti.

Sabah olunca evine dönen B.Y, karın ağrısı nüksedince evinin yakınındaki polis merkezinden yardım istedi.

Ekiplerin yardımıyla hastaneye kaldırılan B.Y, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Daha sonra işe gitmek için D.G'yi evinden alan B.Y, Açmabaşı Mahallesi'nde arkadaşının rahatsızlanması üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekiplerini çağırdı.

Sağlık ekiplerince Kocaali Devlet Hastanesine kaldırılan D.G, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

D.G'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Durumu iyi olan B.Y. ise kontrol amaçlı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Genç