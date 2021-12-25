Son dakika gündem: Sakarya'da polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı - Haberler
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Son dakika gündem: Sakarya'da polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

Son dakika gündem: Sakarya'da polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
AA / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Sakarya'da polis ekiplerince soğuk hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirlenen bölgelere mama bırakıldı.

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da polis ekiplerince soğuk hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirlenen bölgelere mama bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı çalışan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, havaların soğumasının ardından sokak hayvanlarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için besleme çalışması gerçekleştirdi.

Polis ekiplerince sokak hayvanlarının bulunduğu pek çok bölgeye mama bırakıldı.

AA / İbrahim Yozoğlu - Son Dakika Haberleri

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