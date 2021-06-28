Son dakika gündem: Sakarya'da panelvanla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Sakarya'da panelvanla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Sakarya'da panelvanla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Murat Diri - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Geyve-Taraklı yolunda seyreden İsmail Dedeoğlu idaresindeki otomobille sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen panelvan tipi araç Akseki Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada otomobilin içinde sıkışan sürücünün eşi Bahtiyar Dedeoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralı sürücü ise 112 Acil Servis ekiplerince Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Diri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Muharrem İnce Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Bergüzar Korel Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Cristiano Mert Müldür Burak Yılmaz Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Sakarya'da panelvanla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 13:51:37. #1.14#

title