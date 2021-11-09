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Son dakika gündem: Sakarya'da pancar kooperatifi satış ofisinde çıkan yangın söndürüldü

AA / İsmail Timur Çetintaş - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Sakarya'da pancar kooperatifi satış ofisinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber... Sakarya'nın Pamukova ilçesinde pancar kooperatifi satış ofisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

PAMUKOVA, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde pancar kooperatifi satış ofisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenice Mahallesi'nde bulunan pancar kooperatifi satış ofisinde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

Yangına müdahale eden ekipler, fan yardımıyla içerideki yoğun dumanı tahliye etti. Ekipler ayrıca, satış ofisinde bulunan kimyasal ilaçların yanmasına ilişkin zehirlenme tehlikesine karşı güvenlik önlemi aldı.

Yangın, depolara sıçramadan söndürüldü, satış ofisinde hasar oluştu.

Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

Son dakika gündem: Sakarya'da pancar kooperatifi satış ofisinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem: Sakarya'da pancar kooperatifi satış ofisinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem: Sakarya'da pancar kooperatifi satış ofisinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem: Sakarya'da pancar kooperatifi satış ofisinde çıkan yangın söndürüldü

AA / İsmail Timur Çetintaş - Son Dakika Haberleri
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