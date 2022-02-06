Son dakika gündem: Sakarya'da kamyonetin kırmızı ışıktaki otomobile çarpma anı güvenlik kamerasında - Haberler
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Son dakika gündem: Sakarya'da kamyonetin kırmızı ışıktaki otomobile çarpma anı güvenlik kamerasında

AA, Osman Nevtan Angün - Güncel
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Son dakika gündem: Sakarya'da kamyonetin kırmızı ışıktaki otomobile çarpma anı güvenlik kamerasında

Son dakika gündem haberi: Sakarya'nın Karasu ilçesinde kamyonetin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde kamyonetin kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu 1 kişi yaralandı, kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

D-650 kara yolunda Adapazarı'ndan Karasu yönüne giden İ.B. idaresindeki 14 FM 189 plakalı kamyonet, refüje çarpıp savrulduktan sonra karşı şeritte kırmızı ışıkta duran S.G. yönetimindeki 34 AGH 653 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan ve ambulansla Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.G'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Osman Nevtan Angün - Güncel

Sakarya, Kaza, Güncel, Haber

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