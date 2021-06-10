Son dakika gündem: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor
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Son dakika gündem: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor

Son dakika gündem: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılanması devam ediyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 4'ü tutuklu 7 sanığın yargılanması devam ediyor.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Ferizli ilçesinde yeni inşa edilen cezaevi kampüsündeki salonda görülen duruşmada, tutuklu sanıklar fabrika sahiplerinden Yaşar C. ile Hasan Ali V, Erşan Ö, Asiye A, tutuksuz sanıklar Ali Rıza Ergenç C, Aslı B. ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık Ahmet Ç. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma salonu binası içinde ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı.

Duruşma salonuna müştekiler, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ve diğer izleyiciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri uygulanarak alındı.

Yoklama yapılmasının ardından celse arasında gelen belgeler zapta geçirildi.

Duruşmada, ikinci celsede beyanı alınamayan müştekilerin ifadesine başvurulması bekleniyor.

Duruşma öncesi avukatlardan açıklama

Duruşma salonu önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan müşteki avukatlarından Can Atalay, davalarının, Türkiye'nin dört bir yanında kimsenin ekmeğini kazanırken ölmemesi davası olduğunu söyledi.

Avukat Gülşen Uzuner, bu celsede tanıkların ve eksik kalan müştekilerin beyanlarının alınacağını belirtti.

Daha önceki celselerde anlatılanlardan bazı çıkarımlar yapıldığına işaret eden Uzuner, "Biz canlarımızı korumak istiyoruz. O yüzden bütün ailelerimizle buradayız ve sonuna kadar bu işin hesabının sorulmasında sesimizi giderek yükseltmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Süreç

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de saat 11.15'te meydana gelen ve olay yerine 50 kilometre mesafedeki kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Patlamaya ilişkin gözaltına alınan aralarında fabrika sahibinin de bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmış, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların 9 Temmuz'da saat 11.35'te kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da 3 asker şehit olmuş, 8 jandarma personeliyle kamyon şoförü yaralanmıştı.

İlk patlamaya ilişkin soruşturmayı yürüten Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca aralarında fabrika sahiplerinin de bulunduğu 7 şüpheli hakkında hazırlanan 27 sayfalık iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 7 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Öte yandan iş güvenliği uzmanı Aslı B'nin geçen celse adli kontrolle tahliyesine karar verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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Son dakika gündem: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin 7 sanığın yargılanması sürüyor - Haberler
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