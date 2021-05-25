Son dakika gündem: Sakarya'da çıkan yangında hasar oluştu

Son dakika haber... Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir evin bahçesinde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi 158. Sokak üzerindeki üç katlı binanın bahçesinde bulunan eşyalar henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Dumanı fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerie bildirdi.

Binanın zemin katına sıçrayan yangın, ekipleri çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Bu sırada dumandan etkilenen bina sakinlerinden Ayşe S, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün