Son dakika haberi | Sakarya'da anne ve oğlu sobadan sızan gazdan öldü
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Son dakika haberi | Sakarya'da anne ve oğlu sobadan sızan gazdan öldü

22.03.2021 16:48 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:09
Son dakika haberi | Sakarya'da anne ve oğlu sobadan sızan gazdan öldü

Edinilen son dakika haberine göre Sakarya'da anne ve oğlu sobadan sızan gazdan öldüSAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nurten Manay (76) ile oğlu Yavuz Manay (45), hayatını kaybetti.

Sakarya'da anne ve oğlu sobadan sızan gazdan öldü

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Nurten Manay (76) ile oğlu Yavuz Manay (45), hayatını kaybetti.

Kaynarca ilçesi Karamanlar Mahallesi'nde oturan Nurten Manay ve oğlu Yavuz Manay, yakınları tarafından evlerinde yataklarında hareketsiz bulundu. İhbar üzerine adrese, sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, anne ve oğlunun öldüğü belirlendi.

İlk tespitlere göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen anne ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı.

Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Son dakika haberi | Sakarya'da anne ve oğlu sobadan sızan gazdan öldü
Son dakika haberi | Sakarya'da anne ve oğlu sobadan sızan gazdan öldü
Son dakika haberi | Sakarya'da anne ve oğlu sobadan sızan gazdan öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat HAZER

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