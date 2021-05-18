Son dakika gündem: Sakarya'da 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin yargılanan tır şoförüne 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi
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Son dakika gündem: Sakarya'da 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin yargılanan tır şoförüne 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi

Son dakika gündem: Sakarya'da 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin yargılanan tır şoförüne 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, tırın otobüs durağına çarpması sonucu biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin davada yargılanan tır şoförüne 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, tırın otobüs durağına çarpması sonucu biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin davada yargılanan tır şoförüne 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Erhan D. ile müştekiler katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

Celse arasında sanık ve müşteki avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını mahkemeye gönderdiği zapta geçirildi.

Görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Erhan D'nin "taksirle öldürme" ve "taksirle yaralama" suçlarından 2 yıl 4 ay 15 günden 16 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması şeklindeki mütalaayı tekrar etti.

Söz alan müşteki avukatı, yazılı ve sözlü beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, sanığın üzerine atılı suçtan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı da esas hakkındaki savunmasında, mütalaaya katılmadıklarını, kazanın asıl sebebinin aydınlatılmadığını belirterek, yeniden bilirkişi raporu alınmasını, mahkeme heyeti aksi kanaatte ise sanığın beraatini ve lehine olan hususların kullanılmasını talep etti.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan heyet, sanık Erhan D'yi "taksirle öldürme" ve "taksirle yaralama" suçlarından 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olay

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 6 Ekim 2019'da D-650 kara yolunda Erhan D'nin (41) kullandığı 34 HY 2667 plakalı tırın yol kenarındaki otobüs durağına çarpması sonucu Tevfik Solmaz (2) ile tırda bulunan Elif Erciyes (45) hayatını kaybetmiş, Hanım Solmaz (24), Miray Solmaz (4) ve tır şoförü yaralanmıştı.

Kazada yaralanan Hanım Solmaz, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 sayfalık iddianamede, sanık tır şoförü Erhan D. hakkında "taksirle öldürme" ve "taksirle yaralama" suçlarından 2 yıl 4 ay 15 günden 16 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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Son dakika gündem: Sakarya'da 3 kişinin öldüğü kazaya ilişkin yargılanan tır şoförüne 7 yıl 1 ay hapis cezası verildi - Haberler
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