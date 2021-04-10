Son dakika gündem: Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi kuruldu
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Son dakika gündem: Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi kuruldu

Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi kuruldu

Son dakika gündem haberi: Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi kuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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