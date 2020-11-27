Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir."
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Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir."

27.11.2020 19:45 | Son Güncelleme: 27.11.2020 19:45
Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca:

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur.

Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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