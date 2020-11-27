Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir."
27.11.2020 19:45 | Son Güncelleme: 27.11.2020 19:45
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur.
Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü