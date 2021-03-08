Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca, sanatçı Rasim Öztekin'in, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca, sanatçı Rasim Öztekin'in, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

08.03.2021 21:45 | Son Güncelleme: 08.03.2021 21:45
Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca, sanatçı Rasim Öztekin'in, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca, sanatçı Rasim Öztekin'in, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, sanatçı Rasim Öztekin'in, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Necmettin Erbakan
Magazin Hülya Avşar Serdar Ortaç Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Erol Bulut Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Emine Erdoğan Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca, sanatçı Rasim Öztekin'in, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 21:48:28. #1.15#
title