Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca, sanatçı Rasim Öztekin'in, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.
08.03.2021 21:45 | Son Güncelleme: 08.03.2021 21:45
Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca, sanatçı Rasim Öztekin'in, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Koca, sanatçı Rasim Öztekin'in, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş