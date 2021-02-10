Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki sınırlı günleri maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra genel tedbirlere ve kısıtlamalara sıkı sıkıya riayet...
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Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki sınırlı günleri maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra genel tedbirlere ve kısıtlamalara sıkı sıkıya riayet...

10.02.2021 19:51 | Son Güncelleme: 10.02.2021 19:51
Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca:

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki sınırlı günleri maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra genel tedbirlere ve kısıtlamalara sıkı sıkıya riayet ederek atlatmalıyız."

Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki sınırlı günleri maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra genel tedbirlere ve kısıtlamalara sıkı sıkıya riayet ederek atlatmalıyız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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