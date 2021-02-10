Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki sınırlı günleri maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra genel tedbirlere ve kısıtlamalara sıkı sıkıya riayet...
10.02.2021 19:51 | Son Güncelleme: 10.02.2021 19:51
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki sınırlı günleri maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra genel tedbirlere ve kısıtlamalara sıkı sıkıya riayet ederek atlatmalıyız."
Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki sınırlı günleri maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra genel tedbirlere ve kısıtlamalara sıkı sıkıya riayet ederek atlatmalıyız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen