Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Geçen haftaya göre 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 il Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale."

Son dakika gündem haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Geçen haftaya göre 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 il Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale."