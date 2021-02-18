Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Geçen haftaya göre 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 il Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale."
18.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:16
Son dakika gündem haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Geçen haftaya göre 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 il Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale."
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Geçen haftaya göre 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 il Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan