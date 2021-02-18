Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Geçen haftaya göre 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 il Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale."
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Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Geçen haftaya göre 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 il Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale."

18.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:16
Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca:

Son dakika gündem haberine göre Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Geçen haftaya göre 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 il Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale."

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Geçen haftaya göre 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 il Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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