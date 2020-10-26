Son dakika haberi | - Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da yerel yöneticilerle bir araya geldi

Son dakika gelişmesine göre - Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da yerel yöneticilerle bir araya geldi Koca, İstanbul'da artış gösteren vakalar ile ilgili toplantı gerçekleştiriyor Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul Valiliği'nde yerel yöneticilerle bir araya geldi.