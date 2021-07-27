Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca: "İlk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407'ye indi"

Son dakika haberler... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede birinci doz aşısını olmayanların sayısının 22 milyon 344 bin 407'ye düştüğünü açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede birinci doz aşısını olmayanların sayısının 22 milyon 344 bin 407'ye düştüğünü açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün 1 milyon 367 bin 872 doz Kovid-19 aşısının uygulandığını belirtti.

Bu aşılardan 244 bin 868'inin birinci doz, 910 bin 136'sının ikinci doz, 212 bin 868'inin de üçüncü doz olduğunu kaydeden Koca, "İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407'ye indi." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul