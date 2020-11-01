Sağlık Bakanı Koca, enkazdan kurtarılan İnci Okan'ı ziyaret etti
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Sağlık Bakanı Koca, enkazdan kurtarılan İnci Okan'ı ziyaret etti

01.11.2020 00:53 | Son Güncelleme: 01.11.2020 01:50

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İzmir depreminde enkazdan çıkarılan İnci Okan'ı Ege Üniversitesi Hastanesinde ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İzmir depreminde enkazdan çıkarılan İnci Okan'ı Ege Üniversitesi Hastanesinde ziyaret etti.

Rıza Bey Apartmanı'ndaki enkazdan 17 saat sonra çıkarılan İnci Okan, Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi gördüğü odasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile kurtarılmasında kritik rol üstelenen UMKE personeli Edanur Doğan'ı ağırladı.

Ziyarette geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Koca, İnci Okan'ın büyük cesaret gösterdiğini, ekiplerin de gayretiyle bugün mutlu bir tabloyla karşı karşıya olduklarını belirtti.

16 yaşındaki İnci Okan da Bakan Koca'ya teşekkür ederek, "Deprem sırasında iyi ki orada babam yoktu, oraya sığamazdı. Ben küçüğüm, kıvrılabildim bir yere. Evde köpeğimle beraber kaldık o da iyi ben de iyiyim. Köpek oteline yerleştirdiler." dedi.

İnci Okan'a enkaz altında müdahale eden Edanur Doğan da şifa dileklerini ileterek, kendisini daha sonra tekrar ziyaret edeceğini belirtti, iyileşince kendisine keman çalmasını istedi.

Bakan Koca'nın, "Edanur Hanım zor şartlarda damar yolu açmaya çalıştı. Acıtmamıştır umarım" esprisi üzerine İnci Okan, "Hayır. İğne korkum vardı ama ona rağmen acımadı çok fazla." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, enkazdan kurtarılan İnci Okan'ı ziyaret etti
Sağlık Bakanı Koca, enkazdan kurtarılan İnci Okan'ı ziyaret etti
Sağlık Bakanı Koca, enkazdan kurtarılan İnci Okan'ı ziyaret etti
Sağlık Bakanı Koca, enkazdan kurtarılan İnci Okan'ı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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