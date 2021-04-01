Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü Medya Brifingi'ne katıldı: (2)

Son dakika haberler... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yerli aşı çalışmalarına ilişkin, "Önümüzdeki ağustos, eylül gibi, yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yerli aşı çalışmalarına ilişkin, "Önümüzdeki ağustos, eylül gibi, yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum." dedi.

Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a eşlik etmek üzere davet edildiği DSÖ'nün medya brifinginde yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Genel Direktör Ghebreyesus, Kovid-19 salgınıyla mücadelede, dünya genelinde dayanışma içinde olunmasının önemini defalarca dile getirdi. Türkiye'nin bu sürece katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin dünyaya ne gibi katkısı oldu?" sorusunu cevaplayan Koca, Türkiye'nin salgın sürecinde 158 ülkeye koruyucu ekipman, tanı kiti ve solunum cihazlarını da içeren yardımlarda bulunduğunu belirtti.

Koca, Kovid-19 sürecinde DSÖ'nün de içinde olduğu 14 uluslararası kuruluşla iş birliği yaptıklarını belirterek, "Ben bizzat, bu süreçte 20 ülkenin sağlık bakanıyla birebir görüşme içinde oldum. Ayrıca Koronavirüs Bilim Kurulu'muz da 13 ülkeyle tecrübelerini paylaştı." dedi.

"Türkiye, sağlık çalışanlarını aşılamaya öncelik veren ülkelerin başında geliyor. Türkiye'nin aşı üretimi ve temini konusunda şu anki durumu hakkında bilgi verir misiniz?" sorusu üzerine Koca, şu bilgileri paylaştı:

"Kovid-19 aşılarıyla ilgili, şu an Dünya Sağlık Örgütü tarafından kaydı tutulan aşılar listesinde 18 aşımız var. Bir tanesi, Faz-2 safhasında olan, bir ay sonra Faz-3 safhasına geçmesini ümit ettiğimiz inaktif aşı. Ayrıca dört tane aşımızın da Faz-1 çalışması başladı. Önümüzdeki ağustos, eylül gibi, yaz dönemi ilk aşımızın biteceğine, başarıyla sonuçlanacağına inanıyorum."

Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dünya genelinde 100'e yakın ülkenin henüz aşıya ulaşamadığını, yerli aşının üretilmesinin ardından en uygun şartlarda tüm insanlığın kullanımına sunulacağını belirttiğini anımsattı.

Türkiye'nin inaktif, mRNA, virüs benzeri parçacık temelli gibi farklı teknolojiler kullanarak aşı geliştirme çalışmalarını sürdürdüğüne işaret eden Koca, "Ayrıca nazal aşı teknolojisi de Faz-1 aşamasına zannediyorum 2-3 hafta içinde geçmiş olacak. Yani 4-5 ay sonra ilk etapta birkaç aşımızın devreye girebileceğini ve insanlığın kullanımına da Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle geçirebileceğimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Koca, aşıya erişime ilişkin, "Dünya bu konuda büyük bir sorun yaşıyor. Aşıların fikri mülkiyet hakları olmadan bütün dünyada, her ülkede üretilebilirliğinin önünü açmanın çok faydalı olacağı kanaatindeyim. Bu konuyla ilgili daha somut girişimlerin yapılması gerektiği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin başarılı mücadelesi etkili oldu

Kovid-19 ile birlikte Birleşmiş Milletler'in (BM) sağlık alanında uzmanlaşmış tek kuruluşu olan DSÖ'nün uluslararası kamuoyuna sunduğu güncel bilgilendirme ve değerlendirmeler büyük önem kazandı.

Zaman zaman DSÖ Genel Direktörüne medya brifinglerinde Kovid-19 ile mücadelede önemli roller üstlenen uluslararası kuruluş temsilcileri, siyasetçiler ve küresel sağlık liderleri eşlik ediyor.

Koca'nın brifinge davet edilmesinde Türkiye'nin başarıyla sürdürdüğü Kovid-19 mücadelesi, üstlendiği küresel liderlik ve sağlık çalışanlarına yönelik yaklaşımı etkili oldu.

Uluslararası medya başta olmak üzere tüm dünya tarafından çok yakından takip edilen ve büyük ilgi gören brifingin, DSÖ'nün teknik altyapısı kullanılarak gerçekleştirilen canlı yayınına DSÖ'nün "Kovid-19 sitesi" ve sosyal medya hesaplarından erişim sağlandı.

(Bitti)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul