Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca: "Aşı konusunda kararsız olanlar 50 milyonun kararını örnek almalı" - Haberler
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Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca: "Aşı konusunda kararsız olanlar 50 milyonun kararını örnek almalı"

AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Koca:

Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 milyonun kararını örnek almalı." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 milyonun kararını örnek almalı." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülke genelinde iki doz Kovid-19 aşısını yaptıranların sayısının 50 milyonu geçtiğine işaret ederek, "İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun yüzde 60'ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 milyonun kararını örnek almalı." değerlendirmesinde bulundu.

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AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri

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