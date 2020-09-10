Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye, dünyada filyasyonu yani temaslı takibini en iyi ve yaygın...
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Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye, dünyada filyasyonu yani temaslı takibini en iyi ve yaygın...

Son dakika gündem haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye, dünyada filyasyonu yani temaslı takibini en iyi ve yaygın yapan ülkelerden biridir.

Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:
10.09.2020 12:13 | Son Güncelleme: 10.09.2020 12:16

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye, dünyada filyasyonu yani temaslı takibini en iyi ve yaygın yapan ülkelerden biridir."

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Kaynak: AA

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