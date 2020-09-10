Son dakika gündem: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye, dünyada filyasyonu yani temaslı takibini en iyi ve yaygın... Son dakika gündem haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye, dünyada filyasyonu yani temaslı takibini en iyi ve yaygın yapan ülkelerden biridir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye, dünyada filyasyonu yani temaslı takibini en iyi ve yaygın yapan ülkelerden biridir." Kaynak: AA